Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)

Наразі стовпчик термометра тут сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.

У Карпатах випав сніг / фото ТСН

Сьогодні, 23 червня, високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути, повідомляє ТСН.

Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.

Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, сніг також зафіксовано на горі Піп Іван.

"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Погода, на вихідних в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами і значне похолодання.