Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Наразі стовпчик термометра тут сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.
Сьогодні, 23 червня, високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.
Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути, повідомляє ТСН.
Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.
Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, сніг також зафіксовано на горі Піп Іван.
"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища 0°С. Падає сніг", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН-Погода, на вихідних в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами і значне похолодання.
Карпати засипало снігом
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