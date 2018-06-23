Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір

11:20, 23 червня 2018
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Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

Через сніг у Карпатах рятувальники евакуйовують дитячий табір / фото moskal.in.ua
Через сніг у Карпатах рятувальники евакуйовують дитячий табір / фото moskal.in.ua

Через різке пониження температури в ніч на суботу, 23 червня, в Рахівському районі Закарпатської області на високогір’ї випав сніг.

Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Генадій Москаль повідомив на своєму сайті.

Він додав, що поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

«У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей (згодом в ефіра "112.ua" він уточнив, що у таборі знаходяться 25 дітей та двоє дорослих, - ред). На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір’ї становить близько 1 градуса тепла», - написав Москаль.

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Також Москаль розповів, що на місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, і у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району.

Станом на 8:00 температура повітря на високогір’ї становила близько +1 градуса.

Рятувальники виїхали з теплими ковдрами і гарячим чаєм / фото moskal.in.ua
Рятувальники виїхали з теплими ковдрами і гарячим чаєм / фото moskal.in.ua

За даними прес-служби ДержНС у Закарпатській області, 23 червня о 05:55 надійшло повідомлення про те, що через пониження температури повітря та випадання мокрого снігу на високогір’ї група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей) потребує супроводу з г. Близниця, Рахівського району.

Для надання допомоги залучено рятувальників у складі 5 чол. особового складу та 1 од. техніки.

На Закарпатті рятувальники надали допомогу в супроводі туристам / фото dsns.gov.ua
На Закарпатті рятувальники надали допомогу в супроводі туристам / фото dsns.gov.ua
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