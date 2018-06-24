На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

12:09, 24 червня 2018
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У ДСНС також попередили про зміну гідрологічної ситуації.

У ДСНС попередили про грози в окремих областях України / фото УНІАН
У ДСНС попередили про грози в окремих областях України / фото УНІАН

Сьогодні в окремих областях України очікуються грози, сильні зливи, град та шквали.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

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"24 червня вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві попередили про зміну гідрологічної ситуації.

"Сьогодні, 24 червня на річці Прут на дiлянцi Чернiвцi - держкордон, у зв’язку з добiганням паводкової хвилi очiкується продовження зростання рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м", - зазначили в ДСНС.

"Вранцi на річці Прут - місто Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня паводку 75 - 125 см над нулем поста, максимальна витрата 80 - 190 м3/с. 23 червня на 8 год рiвень води на гідропосту Чернiвцi становив 58 см над нулем поста", - додали у відомстві.

Напередодні повідомлялось, що високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

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