В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Найпрохолодніше сьогодні в Україні буде на заході - до +21°.

Дощі пройдуть на заході / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 червня в Україні потеплішає, можливі опади на заході.

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На сході мінлива хмарність, температура до +26°. На півдні також без опадів, спекотно. Температура до +27°.

На заході України місцями хмарно, дощі. Температура до +21°.

У північних областях очікується мінлива хмарність. Температура до +23°. У центрі тепло, температура до +25°.

За народним прогнозом, 25 червня — день Онуфрія, Онопрія. На Онопрія рясні роси — до доброго врожаю.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 25 червня

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