В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Найпрохолодніше сьогодні в Україні буде на заході - до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 червня в Україні потеплішає, можливі опади на заході.
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
На сході мінлива хмарність, температура до +26°. На півдні також без опадів, спекотно. Температура до +27°.
На заході України місцями хмарно, дощі. Температура до +21°.
У північних областях очікується мінлива хмарність. Температура до +23°. У центрі тепло, температура до +25°.
За народним прогнозом, 25 червня — день Онуфрія, Онопрія. На Онопрія рясні роси — до доброго врожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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