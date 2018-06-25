В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°

Ввечері у столиці до +19°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 червня в Києві без опадів, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер південно-западній та східний, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:47, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо в південних, центральних і східних областях.

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