В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

09:25, 25 червня 2018
105
0

24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН
Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин