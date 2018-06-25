24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Очікуєься надзвичайна пожежна небезпека / фото УНІАН

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.