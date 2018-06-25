Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)

10:36, 25 червня 2018
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На вулицях міста повалено дерева, пошкоджено будинки, а без енергопостачання залишалися 85 тисяч осіб.

У російському Барнаулі пройшов сильний шторм, який завдав серйозної шкоди інфраструктурі.

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Про це повідомляє ТАСС. Без енергопостачання залишалися 85 тис. чоловік, були повалені близько 100 дерев, знесені дахи на семи будинках. Також внаслідок падіння баштового крана загинув його машиніст, а прогулянкову баржу з 120 пасажирами відірвало від катера - постраждали 15 осіб.

Раніше в Росії на Нижній Новгород обрушився сильний дощ, який на декілька годин перетворив вулиці міста в безкраї річки.

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