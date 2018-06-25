Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)

11:28, 25 червня 2018
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Місцеві поїзди в Мумбаї відстають від графіка, також повідомляється про стіну, яка обвалилася, після безперервного дощу.

В Індії очікують нові зливи і небезпечні повені, вже відомо про 4 загиблих.

Про це повідомляє Ndtv. Місцеві поїзди в Мумбаї відстають від графіка, також повідомляється про стіну, яка обвалилася, після безперервного дощу, деякі райони міста були затоплені.

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Більше 1 мільйона чоловік були переміщені в результаті повеней по всьому регіону. Додаткові зливи можуть викликати додаткові повені і переміщення в майбутній тиждень.

Раніше сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені в деяких районах.

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