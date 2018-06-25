Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Найспекотніше в Україні буде на сході в четвер і п'ятницю - до +37°.
Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
У понеділок в Україні опади очікуються на заході, температура до +20°, в інших регіонах-до +21°...+27°.
У вівторок, 26 червня, в Україні на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніше буде на сході - до +33°.
У середу, 27 червня, також очікуються опади на заході і півдні. Найспекотніше буде на сході - до +36°. В інших регіонах-до +34°.
У четвер практично по всій території України, крім сходу, очікуються дощі з грозами. Вночі по країні +13°...+26°, вдень на сході до +37°.
У п'ятницю в Україні пройдуть дощі з грозами. На сході до +36°, на заході буде найпрохолодніше - до +25°.
30 червня та 1 липня по всій Україні прогнозуються дощі з грозами, також в країні похолодає. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +12°...+18°. Вдень температура по країні +19°...+33°, найспекотніше на сході. У неділю також буде прохолодніше, вночі на півночі до +11°, вдень в Україні від +16° на заході до +31° на сході.
Народний прогноз
26 червня — день Килини-гречишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. В ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
29 червня — день Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими.
30 червня — день Мануїла. Гроза 30 червня — буде гарний урожай. Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.
1 липня — Ярилов день, або день пекучого сонця. Глухий грім 1 липня - до тихого дощу, гучний - до зливи. Якщо гриміло протяжно, то це до тривалої негоди.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°