Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)

12:06, 25 червня 2018
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Найспекотніше в Україні буде на сході в четвер і п'ятницю - до +37°.

Найближчий тиждень в Україні буде дощовим / фото УНІАН
Найближчий тиждень в Україні буде дощовим / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

У понеділок в Україні опади очікуються на заході, температура до +20°, в інших регіонах-до +21°...+27°.

Прогноз на 25 червня / УНІАН
Прогноз на 25 червня / УНІАН

У вівторок, 26 червня, в Україні на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніше буде на сході - до +33°.

Прогноз на 26 червня / УНІАН
Прогноз на 26 червня / УНІАН

У середу, 27 червня, також очікуються опади на заході і півдні. Найспекотніше буде на сході - до +36°. В інших регіонах-до +34°.

Прогноз на 27 червня / УНІАН
Прогноз на 27 червня / УНІАН

У четвер практично по всій території України, крім сходу, очікуються дощі з грозами. Вночі по країні +13°...+26°, вдень на сході до +37°.

Прогноз на 28 червня / УНІАН
Прогноз на 28 червня / УНІАН

У п'ятницю в Україні пройдуть дощі з грозами. На сході до +36°, на заході буде найпрохолодніше - до +25°.

Погода на 29 червня / УНІАН
Погода на 29 червня / УНІАН

30 червня та 1 липня по всій Україні прогнозуються дощі з грозами, також в країні похолодає. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +12°...+18°. Вдень температура по країні +19°...+33°, найспекотніше на сході. У неділю також буде прохолодніше, вночі на півночі до +11°, вдень в Україні від +16° на заході до +31° на сході.

Прогноз на 30 червня / УНІАН
Прогноз на 30 червня / УНІАН
Прогноз на 1 липня / УНІАН
Прогноз на 1 липня / УНІАН

Народний прогноз

26 червня — день Килини-гречишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. В ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

29 червня — день Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими.

30 червня — день Мануїла. Гроза 30 червня — буде гарний урожай. Якщо погода дощова, то зима буде сніжною.

1 липня — Ярилов день, або день пекучого сонця. Глухий грім 1 липня - до тихого дощу, гучний - до зливи. Якщо гриміло протяжно, то це до тривалої негоди.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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