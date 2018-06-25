Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Крім того, багатомільйонні збитки завдані інфраструктурі. Пошкоджені дороги, будинки, знищені посіви.
Китай і в'єтнам підраховують збитки, завдані смертоносними повенями і зсувами
Китай і В'єтнам підраховують збитки, завдані смертоносними повенями та зсувами.
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Про це йдеться в сюжеті ТСН. На півночі В'єтнаму негода забрала життя щонайменше 9 осіб. Нічого не відомо про долю ще 12. Рятувальники кажуть, що надії знайти їх живими мало. Крім того, багатомільйонні збитки завдані інфраструктурі. Пошкоджені дороги, будинки, знищені посіви. У сусідній китайській провінції Юньнань під воду пішла школа. Діти не постраждали, оскільки НП сталася на вихідних.
Раніше повідомлялося, що сильні дощі в південній частині штату Техас викликали повені в деяких районах.
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