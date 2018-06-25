У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Подорож дітей перервала злива - припускають, що саме негода і вода, яка залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло.
12 підлітків-футболістів зникли у 8-кілометровій печері на півночі Таїланду
Дванадцять футболістів-підлітків загубилися в печері Кхао Луанг в провінції Чіанграй на півночі Таїланду.
Пошуки зниклих були перервані через сильний дощ, йдеться в сюжеті ТСН. Хлопці пішли на прогулянку серед скель в місті Чіанг Рай. Воно розташоване поблизу популярних серед європейців джунглів. Щорічно на екстремальні тури туди вирушають тисячі людей.
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Подорож дітей перервала злива - припускають, що саме негода і вода, що залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло. Зараз підлітків розшукують вздовж всієї 8-кілометрової пастки.
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