У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)

Подорож дітей перервала злива - припускають, що саме негода і вода, яка залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло.

Дванадцять футболістів-підлітків загубилися в печері Кхао Луанг в провінції Чіанграй на півночі Таїланду.

Пошуки зниклих були перервані через сильний дощ, йдеться в сюжеті ТСН. Хлопці пішли на прогулянку серед скель в місті Чіанг Рай. Воно розташоване поблизу популярних серед європейців джунглів. Щорічно на екстремальні тури туди вирушають тисячі людей.

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Подорож дітей перервала злива - припускають, що саме негода і вода, що залила печеру, завадили їм вчасно вийти на світло. Зараз підлітків розшукують вздовж всієї 8-кілометрової пастки.

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