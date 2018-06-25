На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб

14:59, 25 червня 2018
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Сильні дощі викликали повені в 14 повітах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В результаті проливних дощів в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю постраждали понад 40 тис. осіб.

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Щонайменше дві людини загинули, повідомляє агентство «Сіньхуа». Площа постраждалих від лиха сільгоспугідь становить 2670 га, обрушилися 346 приміщень у 116 дворах. Сильні дощі викликали повені в 14 повітах.

Раніше повідомлялося, що в Індії очікуються нові зливи і небезпечні повені, вже відомо про 4 загиблих.

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