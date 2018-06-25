Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Про потерпілих і руйнування не повідомляється.
Землетрус магнітудою 5,5 у понеділок, 25 червня, стався біля берегів Греції.
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Про це повідомляє Геологічна служба США. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 26 км на захід від міста Метоні. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 30,4 км
5.5-magnitude earthquake strikes off coast of southern Greece https://t.co/yoBbBl0zP6 pic.twitter.com/6VOyZ8JMYb— Gulf News (@gulf_news) June 25, 2018
Раніше біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1.
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