Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється. / фото з Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 5,5 у понеділок, 25 червня, стався біля берегів Греції.

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Про це повідомляє Геологічна служба США. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 26 км на захід від міста Метоні. Вогнище сейсмічної події залягало на глибині 30,4 км

5.5-magnitude earthquake strikes off coast of southern Greece https://t.co/yoBbBl0zP6 pic.twitter.com/6VOyZ8JMYb — Gulf News (@gulf_news) June 25, 2018

Раніше біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1.