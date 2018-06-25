Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

16:30, 25 червня 2018
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Найпрохолодніше буде на заході.

Завтра дощі очікуються лише на заході / фото УНІАН
Завтра дощі очікуються лише на заході / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 червня, на заході України пройдуть дощі з грозами, найтепліше буде на сході - до +33°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)

На сході без опадів, температура до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

На заході України дощі з грозами, місцями зливи. Температура до +23°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +27°.

За народним прогнозом, 26 червня — день Килини-гречишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. В ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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