У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Ввечері у столиці до +20°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня в Києві буде сонячно, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер мінливий, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:47, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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