У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)

18:48, 25 червня 2018
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Американський штат потерпає від одночасно чотирьох лісових пожеж.

У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Американський штат потерпає від одночасно чотирьох лісових пожеж. Кілька селищ на півночі регіону опинилися відрізаними од зовнішнього світу. Високе полум'я та дим перегородили трьом тисячам жителів шлях до безпеки.

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Евакуйовувати фермерів довелося гелікоптерами.

Негоду, що знищила вже півтори тисячі гектарів та впритул підбирається до будинків, вони перечекають у тимчасових притулках.

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