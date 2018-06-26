В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°

08:30, 26 червня 2018
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Ввечері у столиці до +20°.

У Києві сьогодні дощі не очікуються / фото УНІАН
У Києві сьогодні дощі не очікуються / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня у Києві без опадів, температура до +24°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +20°. Вітер мінливий, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:47, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо в південних, центральних і східних областях.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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