В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)

08:08, 26 червня 2018
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На більшій частині території очікується суха і ясна погода.

Дощі можливі на сході / фото flickr.com/photos/benhosking
Дощі можливі на сході / фото flickr.com/photos/benhosking

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня в Україні буде тепло, можливі опади на сході.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)

На сході місцями можливі дощі з грозами, похмуро, температура до +31°. На півдні без опадів, спекотно. Температура до +31°.

На заході України місцями мінлива хмарність. Температура до +22°.

У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +25°. У центрі спека, температура до +28°.

За народним прогнозом, 26 червня — день Килини-гречишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. В ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 червня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 червня

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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