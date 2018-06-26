В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
На більшій частині території очікується суха і ясна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 червня в Україні буде тепло, можливі опади на сході.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
На сході місцями можливі дощі з грозами, похмуро, температура до +31°. На півдні без опадів, спекотно. Температура до +31°.
На заході України місцями мінлива хмарність. Температура до +22°.
У північних областях очікується ясна та суха погода. Температура до +25°. У центрі спека, температура до +28°.
За народним прогнозом, 26 червня — день Килини-гречишниці. Багато комах — буде тепла і ясна погода. В ліс 26 червня ходити не варто — покусають комарі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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