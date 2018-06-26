Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули

Ще 12 місцевих жителів числяться зниклими безвісти.

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Сильні дощі спровокували смертоносні повені і зсуви на півночі В'єтнаму. Під час негоди загинуло 7 осіб, ще 12 місцевих жителів числяться зниклими безвісти.

Про це повідомляє Floodlist. Найбільшої шкоди від повеней і зсувів у В'єтнамі зазнала гірська провінція Лай Чау.

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Повені та зсуви у В'єтнамі знищили близько 50 будинків. Рятувальники та волонтери цілодобово очищають руїни постраждалих міст.

Раніше на півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб.