Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
Ще 12 місцевих жителів числяться зниклими безвісти.
Сильні дощі спровокували смертоносні повені і зсуви на півночі В'єтнаму. Під час негоди загинуло 7 осіб, ще 12 місцевих жителів числяться зниклими безвісти.
Про це повідомляє Floodlist. Найбільшої шкоди від повеней і зсувів у В'єтнамі зазнала гірська провінція Лай Чау.
Смертоносні повені в Китаї і в'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Повені та зсуви у В'єтнамі знищили близько 50 будинків. Рятувальники та волонтери цілодобово очищають руїни постраждалих міст.
Раніше на півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб.
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