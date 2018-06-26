Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)

10:57, 26 червня 2018
97
0

Низька вологість і поривчастий вітер дозволили пожежам швидко поширитися.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Більше 3 000 гектарів лісу знищила пожежа в північній Каліфорнії.

На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

Про це повідомляє The Weather Channel. Вогонь вже знищив 12 споруд і змусив евакуюватися місцевих жителів.

Влада закликала людей економити воду, щоб її можна було використати для гасіння вогню, оголошено надзвичайний стан. Низька вологість і поривчастий вітер дозволили пожежам швидко поширитися. Про смерть і травми не повідомлялося.

Раніше шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36° В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
81 %
756 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин