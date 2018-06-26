Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)

Низька вологість і поривчастий вітер дозволили пожежам швидко поширитися.

Ілюстрація / Reuters

Більше 3 000 гектарів лісу знищила пожежа в північній Каліфорнії.

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Про це повідомляє The Weather Channel. Вогонь вже знищив 12 споруд і змусив евакуюватися місцевих жителів.

This house on Wolf Creek is one of the 10 homes destroyed in the #PawneeFire. My heart goes out to the people of Lake County who have been battling major wildfires for three years in a row. @KPIXtv @joenewsman pic.twitter.com/Q0Tzyt4wJl — Joe Vázquez (@JoeKPIX) June 25, 2018

EXPLOSIVE GROWTH: The #PawneeFire continues to burn out of control near Spring Valley in Lake County, flames have now випалюється 7,700 acres with no containment. At least 12 structures, incl. homes, have been destroyed. We'll have latest on fire, evacuation orders on @KTVU 10p & 11p pic.twitter.com/hTZBzTa0zQ — Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) June 25, 2018

Влада закликала людей економити воду, щоб її можна було використати для гасіння вогню, оголошено надзвичайний стан. Низька вологість і поривчастий вітер дозволили пожежам швидко поширитися. Про смерть і травми не повідомлялося.

Раніше шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі.