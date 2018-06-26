Північ Китаю накрила піщана буря (відео)

В епіцентрі стихії мало що було видно на рівні витягнутої руки. Буря тривала 15 хвилин.

Північ Китаю накрила піщана буря.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Свідки кажуть, що хмари пилу на кілька метрів у Китаї утворилися за лічені секунди. В епіцентрі стихії мало що було видно на рівні витягнутої руки.

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Буря тривала 15 хвилин. І навіть коли стихія вщухла, навколо довго все залишалося в жовтих відтінках і не вистачало повітря.

Раніше в Колорадо, де нещодавно пройшла буря, очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо - у вигляді хобота слона.