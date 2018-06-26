Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
27 червня в деяких регіонах України погода значно погіршиться, це: Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область.
Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в деяких областях України.
Про це вона написала в Facebook. "27 червня. Посилиться східний вітер, хто будує, перекриває дах чи легкий капелюх на голові носить - уважно. Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали - Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на Заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері. Хто не ввійшов сюди - без істотних опадів", - написала вона.
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
За словами синоптика, спека +29...+35 градусів очікується на півдні та сході країни. Загалом очікується +24... +29, місцями до +30, на Заході +23..+27 градусів.
"У Києві завтра поривчастий східний вітер, +26+28, ймовірність дощу з грозою - надвечір", - додала Діденко.
Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
Погода в Україні
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Вінниця+20°... +17°
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Дніпро+33°... +22°
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Донецьк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запоріжжя+34°... +22°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+25°... +19°
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Луганськ+37°... +23°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+28°... +19°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+26°... +18°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°