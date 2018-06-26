Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

27 червня в деяких регіонах України погода значно погіршиться, це: Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область.

Завтра посилиться східний вітер / фото УНІАН

Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в деяких областях України.

Про це вона написала в Facebook. "27 червня. Посилиться східний вітер, хто будує, перекриває дах чи легкий капелюх на голові носить - уважно. Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали - Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на Заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері. Хто не ввійшов сюди - без істотних опадів", - написала вона.

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За словами синоптика, спека +29...+35 градусів очікується на півдні та сході країни. Загалом очікується +24... +29, місцями до +30, на Заході +23..+27 градусів.

"У Києві завтра поривчастий східний вітер, +26+28, ймовірність дощу з грозою - надвечір", - додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.