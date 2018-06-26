Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб

14:19, 26 червня 2018
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Сходу обвалів передували сильні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В результаті повеней і зсувів на півночі М'янми загинули щонайменше 11 осіб.

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Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Floodlist. Сходу обвалів передували сильні дощі. Трагедія сталася в селищі Хпакант району Мохніін в штаті Качин. Зруйновано близько 70 будинків. Травми отримали шестеро людей.

Раніше на півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб.

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