Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Можливе утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки.

Можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м / фото УНІАН

На водоймах України очікується підйом рівня води.

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Про це повідомляє ДСНС. "У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел до 2,0-2,5 м (над рiвнями на 08 годину 26 червня), можливий вихiд води на заплаву; інтенсивного мiсцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що 27 червня в деяких регіонах України погода значно погіршиться - очікуються сильні зливи, грози та град.