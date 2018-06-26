В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека очікується протягом найближчих днів.

Також пожежна небезпека очікується в районі Чорнобиля / фото УНІИАН

26-28 червня в деяких регіонах України очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє ДСНС. "26-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 26-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина, 26-27 червня і Фастова надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами.