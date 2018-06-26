Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)

Найпрохолодніше буде на заході.

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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 червня, місцями в Україні пройдуть зливи з грозами, найспекотніше буде на сході - до +38°.

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На сході обіцяють грозу лише в Харківській області, температура до +38°. Жителів південних регіонів місцями очікують дощі з грозами. Температура до +35°.

На заході України проливні дощі. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. В центрі місцями грози, температура до +35°.

За народним прогнозом, 27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

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