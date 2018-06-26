Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
Найпрохолодніше буде на заході.
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 червня, місцями в Україні пройдуть зливи з грозами, найспекотніше буде на сході - до +38°.
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
На сході обіцяють грозу лише в Харківській області, температура до +38°. Жителів південних регіонів місцями очікують дощі з грозами. Температура до +35°.
На заході України проливні дощі. Температура до +26°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. В центрі місцями грози, температура до +35°.
За народним прогнозом, 27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
Прогноз погоди в Україні на середу, 27 червня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Львів+23°... +15°
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