Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)

16:30, 26 червня 2018
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Найпрохолодніше буде на заході.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 27 червня, місцями в Україні пройдуть зливи з грозами, найспекотніше буде на сході - до +38°.

Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

На сході обіцяють грозу лише в Харківській області, температура до +38°. Жителів південних регіонів місцями очікують дощі з грозами. Температура до +35°.

На заході України проливні дощі. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. В центрі місцями грози, температура до +35°.

За народним прогнозом, 27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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