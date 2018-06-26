У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Ввечері у столиці до +25°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Києві буде сонячно, температура до +28°.
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +25°. Вітер північно-східний, до 6,3 м/с.
Сонце в столиці зійде о 04:48, а зайде о 21:13.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+20°... +17°
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Дніпро+33°... +22°
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Донецьк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запоріжжя+34°... +22°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Кіровоград+25°... +19°
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Луганськ+37°... +23°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+28°... +19°
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Одеса+28°... +18°
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Сімферополь+32°... +19°
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