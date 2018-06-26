У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Ввечері у столиці до +25°.

У Києві завтра сонячно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Києві буде сонячно, температура до +28°.

Читайте також Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +25°. Вітер північно-східний, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.