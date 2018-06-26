У Києві завтра без опадів, температура до +28°

17:00, 26 червня 2018
24
0

Ввечері у столиці до +25°.

У Києві завтра сонячно / фото УНІАН
У Києві завтра сонячно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Києві буде сонячно, температура до +28°.

Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +25°. Вітер північно-східний, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
В Києві сьогодні сонячно, температура до +26° В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
81 %
756 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин