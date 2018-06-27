В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°

08:05, 27 червня 2018
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Найспекотніше буде на сході, на заході - до +26°.

Сьогодні можливі опади / фото УНИАН
Сьогодні можливі опади / фото УНИАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Україні буде спекотно, місцями можливі опади.

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На сході температура до +36°. На півдні місцями дощі, спека. Температура до +35°.

На заході України місцями мінлива хмарність, місцями хмарно, дощі. Температура до +26°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями мінлива хмарність. Температура до +29°. У центрі спека, місцями дощі, температура до +34°.

За народним прогнозом, 27 червня — день Єлисея. Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Прогноз погоди в Україні на середу, 27 червня
Прогноз погоди в Україні на середу, 27 червня

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