В Києві сьогодні сонячно, температура до +26°

08:31, 27 червня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні ясна погода / фото УНІАН
У Києві сьогодні ясна погода / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 червня в Києві сонячно, температура до +26°.

Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +23°. Вітер північно-східний, до 6,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні в Україні буде дуже спекотна погода, особливо в південних, центральних і східних областях.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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