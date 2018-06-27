Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
Завтра внаслідок впливу активних атмосферних фронтів на заході очікуються тривалі дощі, подекуди грози, посилення вітру.
На сьогодні в деяких західних областях, центральних та південних синоптики прогнозують дощі та грози.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «За даними Укргідрометцентру, вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с», - йдеться у повідомленні.
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Зазначається, що 28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с.
Раніше повідомлялося, що 27 червня місцями в Україні пройдуть зливи з грозами.
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