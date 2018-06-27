На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Упродовж двох днів прогнозується спека у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської та Київської областей.

В районі Чорнобиля збережеться висока (4 класу) пожежна небезпека / фото УНІАН

На півдні та в центрі України сьогодні і завтра переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «За даними Укргідрометцентру, 27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в Київській області 27-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина, 26-27 червня і Фастова надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. А 27-28 червня в районі Чорнобиля збережеться висока (4 класу) пожежна небезпека.