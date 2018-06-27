Частину Канади засипало снігом (фото, відео)

11:34, 27 червня 2018
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У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Сніг в Канаді / фото instagram.com/ice_queen41
Сніг в Канаді / фото instagram.com/ice_queen41

На півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу.

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Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, повідомляє National Post. У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Очевидці діляться фотографіями снігу в соціальних мережах.

Less than a week after summer "supposedly" began #Newfoundland #Summer #Snow #June

Публікація від Victoria Mackey (@vicmac_95)

#newfoundland #islandlife #june26 #snow

Публікація від Kerra Lindsay (@kerrawinsor)

Раніше повідомлялося, високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

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