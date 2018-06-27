Частину Канади засипало снігом (фото, відео)

У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Сніг в Канаді / фото instagram.com/ice_queen41

На півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу.

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Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, повідомляє National Post. У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Очевидці діляться фотографіями снігу в соціальних мережах.

Snow plows are operating on highways on the west coast and in central Newfoundland. Motorists are advised to use extreme caution due to slippery driving conditions. More camera views at https://t.co/UwKe2kkMWC . #nltraffic pic.twitter.com/T3eX7ksVbC — Transportation & Works NL (@TW_GovNL) June 26, 2018

Раніше повідомлялося, високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.