Частину Канади засипало снігом (фото, відео)
У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.
На півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу.
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, повідомляє National Post. У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах.
Очевидці діляться фотографіями снігу в соціальних мережах.
Snow plows are operating on highways on the west coast and in central Newfoundland. Motorists are advised to use extreme caution due to slippery driving conditions. More camera views at https://t.co/UwKe2kkMWC . #nltraffic pic.twitter.com/T3eX7ksVbC— Transportation & Works NL (@TW_GovNL) June 26, 2018
Раніше повідомлялося, високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +18°
-
Дніпро+33°... +21°
-
Донецьк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+33°... +23°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +18°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+36°... +21°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+34°... +21°
-
Одеса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+29°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+26°... +17°
-
Черкаси+28°... +18°
-
Чернігів+28°... +18°
-
Чернівці+24°... +17°
Віргінія, США
+ 31 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 75 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 4.4 м/с
Ймовірність опадів: 36 %
Схід: 05:46
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин