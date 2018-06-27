На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет

12:35, 27 червня 2018
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У цій події ніхто не постраждав. Автобуси продовжили рух за заданим маршрутом.

Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з кювету на проїзну частину
Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з кювету на проїзну частину

На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет

Про це повідомляє ДСНС. "Один з автобусів, якими везли дітей з смт Високопілля до м.Херсона на відпочинок, через дощову зливу і погану видимість з’їхав у кювет. Сталося це на трасі Нововоронцовка – Високопілля поблизу с.Петрівка Нововоронцовського району. По прибуттю рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з кювету на проїзну частину", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у цій події ніхто не постраждав. Автобуси продовжили рух за заданим маршрутом.

Раніше в Ізраїлі автобус знесло бурхливим потоком води, загинули 9 підлітків.

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