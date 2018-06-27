В Україні оголошено штормове попередження
У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках можливе формування дощових паводків.
В Україні оголошено шторомове попередження.
В Україні сьогодні місцями дощі, на сході до +36°
Про це повідомляє Укргідрометцентр. "У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків (з виходом води на заплаву) та інтенсивного мiсцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.
Раніше синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні.
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