В Україні оголошено штормове попередження

12:56, 27 червня 2018
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У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках можливе формування дощових паводків.

Можливе утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки / фото УНИАН
Можливе утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки / фото УНИАН

В Україні оголошено шторомове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр. "У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня, у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків (з виходом води на заплаву) та інтенсивного мiсцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні.

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