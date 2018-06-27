"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)

Точна причина пожежі поки не встановлена. Про постраждалих не повідомляється.

Поліція Великобританії евакуювала 34 будинки в селі Каррбрук неподалік від Манчестера через викликані спекотною та вітряною погодою пожежі, які тривають вже протягом декількох днів.

Про це повідомляє Reuters. Пожежі оголошені серйозним інцидентом. Місцеві школи в середу закриті, а мешканцям порадили не виходити з будинків і тримати вікна та двері закритими. За словами поліції, якщо пожежникам не вдасться впоратися з вогнем, на допомогу готові прийти військові.

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Вітер і спека в останні три дні сприяли поширенню пожежі, а той факт, що вони відбулися в сільській місцевості з невеликою кількістю доріг створює перешкоди у гасінні. Точна причина пожежі поки не встановлена. Про постраждалих не повідомляється.

Раніше понад 3 000 гектарів лісу знищила пожежа в північній Каліфорнії.