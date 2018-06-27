Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
У вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 сантиметрів.
У Греції Національна метеорологічна служба оголосила "червоне попередження" через негоду, яка розпочалася в понеділок і триватиме до п’ятниці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek City Times. У вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 см.
Багато будинків та доріг затоплено. У приморських районах через шторм кілька автомобілів опинилися в морі.
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
Серйозна повінь прийшла у приморське місто Мандра, яке торік у листопаді сильно постраждало внаслідок смертельних повеней. Сильні опади випали і в центральній Греції, звідки надходили повідомлення про серйозні повені.
У районі Каналія ріки вийшли з берегів та затопили близько 30 будинків, місцеві дороги теж затоплені. Повені зафіксовані також у місті Лариса. Сильні дощі перетворили вулиці півострова Халкідіки на ріки.
Раніше повідомлялося, що у російському Барнаулі пройшов сильний шторм, який завдав серйозної шкоди інфраструктурі.
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