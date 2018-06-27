Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду

У вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 сантиметрів.

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У Греції Національна метеорологічна служба оголосила "червоне попередження" через негоду, яка розпочалася в понеділок і триватиме до п’ятниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek City Times. У вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 см.

Багато будинків та доріг затоплено. У приморських районах через шторм кілька автомобілів опинилися в морі.

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Серйозна повінь прийшла у приморське місто Мандра, яке торік у листопаді сильно постраждало внаслідок смертельних повеней. Сильні опади випали і в центральній Греції, звідки надходили повідомлення про серйозні повені.

У районі Каналія ріки вийшли з берегів та затопили близько 30 будинків, місцеві дороги теж затоплені. Повені зафіксовані також у місті Лариса. Сильні дощі перетворили вулиці півострова Халкідіки на ріки.

Раніше повідомлялося, що у російському Барнаулі пройшов сильний шторм, який завдав серйозної шкоди інфраструктурі.