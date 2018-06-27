На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)

15:58, 27 червня 2018
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Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Щонайменше 250 осіб були евакуйовані з околиць найбільшого вулкана на Галапагоських островах, Сьєрра-Негра.

Про це повідомляє El Universo. Влада Еквадору уважно стежить за сейсмічною і геологічною діяльністю поблизу однієї з найбільших кальдер в світі, кратерів, що залишилися від попередніх вивержень. У цьому районі також була припинена вся туристична діяльність.

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Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6. За даними еквадорського геофізичного інституту, це є ознакою эруптивної сейсмічної активності.

Раніше повідомлялося,що на Гаваях очевидці зняли величезний шматок лави, який плавав у морі.

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