На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6.
Щонайменше 250 осіб були евакуйовані з околиць найбільшого вулкана на Галапагоських островах, Сьєрра-Негра.
Про це повідомляє El Universo. Влада Еквадору уважно стежить за сейсмічною і геологічною діяльністю поблизу однієї з найбільших кальдер в світі, кратерів, що залишилися від попередніх вивержень. У цьому районі також була припинена вся туристична діяльність.
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Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6. За даними еквадорського геофізичного інституту, це є ознакою эруптивної сейсмічної активності.
URGENTE: Esta tarde se registró una #erupción en el Volcán #SierraNegra en #Galápagos, #Ecuador, la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos, siendo el mayor #sismo de Mw=5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales.#EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC— American Earthquakes (@earthquakevt) June 26, 2018
Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?— Collective Spark (@CollectiveSprk) June 27, 2018
Start paying attention!! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!
Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated.#wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So
Раніше повідомлялося,що на Гаваях очевидці зняли величезний шматок лави, який плавав у морі.
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