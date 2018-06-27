На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)

Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6.

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Щонайменше 250 осіб були евакуйовані з околиць найбільшого вулкана на Галапагоських островах, Сьєрра-Негра.

Про це повідомляє El Universo. Влада Еквадору уважно стежить за сейсмічною і геологічною діяльністю поблизу однієї з найбільших кальдер в світі, кратерів, що залишилися від попередніх вивержень. У цьому районі також була припинена вся туристична діяльність.

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Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6. За даними еквадорського геофізичного інституту, це є ознакою эруптивної сейсмічної активності.

URGENTE: Esta tarde se registró una #erupción en el Volcán #SierraNegra en #Galápagos, #Ecuador, la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos, siendo el mayor #sismo de Mw=5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales.#EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC — American Earthquakes (@earthquakevt) June 26, 2018

Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?



Start paying attention!! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!



Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated.#wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So — Collective Spark (@CollectiveSprk) June 27, 2018

Раніше повідомлялося,що на Гаваях очевидці зняли величезний шматок лави, який плавав у морі.