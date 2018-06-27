Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
На заході, півдні та сході очікуються грози.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 червня, місцями в Україні пройдуть зливи з грозами, найспекотніше буде на сході - до +36°.
Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні
На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +36°. Жителів південних регіонів місцями також очікують дощі з грозами. Температура до +35°.
На заході України дощі та грози. Температура до +26°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +29°. В центрі місцями грози, температура до +33°.
За народним прогнозом, 28 червня - день Святого Віта і Святого пророка Амоса. Якщо в червні ночі будуть теплі, тоді можна очікувати достатку плодів.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 28 червня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+33°... +23°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+34°... +21°
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