Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)

16:30, 27 червня 2018
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На заході, півдні та сході очікуються грози.

Завтра в Україні очікуються опади / фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 28 червня, місцями в Україні пройдуть зливи з грозами, найспекотніше буде на сході - до +36°.

Синоптики попередили про сильні дощі, град та грози в Україні

На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +36°. Жителів південних регіонів місцями також очікують дощі з грозами. Температура до +35°.

На заході України дощі та грози. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +29°. В центрі місцями грози, температура до +33°.

За народним прогнозом, 28 червня - день Святого Віта і Святого пророка Амоса. Якщо в червні ночі будуть теплі, тоді можна очікувати достатку плодів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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