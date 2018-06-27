У Києві завтра без опадів, температура до +26°

Ввечері у столиці до +24°.

У Києві завтра мінлива хмарність / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 червня в Києві очікується мінлива хмарність, дощ пройде лише вночі, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +24°. Вітер північно-східний та східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:48, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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