У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Ввечері у столиці до +24°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 червня в Києві очікується мінлива хмарність, дощ пройде лише вночі, температура до +26°.
В Україні оголошено штормове попередження
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +24°. Вітер північно-східний та східний, до 4,8 м/с.
Сонце в столиці зійде о 04:48, а зайде о 21:13.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+33°... +23°
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