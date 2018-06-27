Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається 20-24°.
Початок липня на території України позначиться дощовою погодою.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань. Водночас наприкінці червня — починаючи з 27 числа — експерт прогнозує різке підвищення температури повітря, передає ТСН.ua.
Так, згідно з прогнозом, від 26 до 28 червня температура сягатиме 31 градуса тепла. Однак у перший тиждень липня погода вже не буде такою теплою. Денна температура коливатиметься в межах 26-28 градусів, а вночі опускатиметься до 15-18 тепла.
З 2 до 5 липня, за словами синоптика, очікується дощовий циклон. Експерт зазначає, що на повернення червневого тепла можна буде очікувати лише 9 липня, проте триватиме спека 29-33 градусів аж до 22 липня. У цей період лише подекуди можуть бути незначні опади (від 11 до 13 та від 19 до 22 липня).
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"Від 23 до 26 липня очікується зниження температури до комфортних 24-27 градусів, а наприкінці місяця — від 27 до 31 липня — в Україну прийде "хороша спека" у межах 29-33 градусів", — розповів Горбань.
Лише від 26 до 28 липня місцями очікуються дощі з невеликим пониженням температури, додав синоптик.
Народний синоптик Леонід Горбань робить прогнози, використовуючи закономірності впливу планет Сонячної системи на клімат Землі. У своїй роботі він послуговується методикою розрахунку числових рядів планет, яку було виявлено ще у давньому Китаї.
Зазначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається 20-24°, в гірських районах 17-18°, що на 1,5-2,0° вище від середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, що на півдні країни та Дніпропетровщині в межах норми, на решті території — менше норми.
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