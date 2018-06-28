Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео)

10:10, 28 червня 2018
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Від негоди постраждали населені пункти у п'яти областях України.

Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти / фото УНІАН
Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти / фото УНІАН

Через нічні грози та пориви вітру в Україні у п'яти областях без електропостачання залишилися 144 населених пункти.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

"Вночі 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 144 населених пункти у 5 областях, а саме: Полтавська – 58 н.п., Дніпропетровська – 52 н.п., Київська – 28 н.п., Кіровоградська – 3 н.п. та Запорізька – 3 н.п.  До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, протягом 28-30 червня в Україні оголошено штормове попередження.

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