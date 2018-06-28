У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали
Водночас, в деяких районах Київської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека.
Сьогодні, 28 червня, у столиці очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
«Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень 27-29° тепла», - йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, на території Київської області сьогодні в районі Миронівки, Борисполя, Яготина і Фастова збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
«27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека», - зазначили синоптики.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 144 населених пункти, з них 28 у Київській області.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°