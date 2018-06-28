У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали

Водночас, в деяких районах Київської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Синоптики прогнозують грозові дощі у Києві / фото УНІАН

Сьогодні, 28 червня, у столиці очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

«Загалом сьогодні буде мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень 27-29° тепла», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, на території Київської області сьогодні в районі Миронівки, Борисполя, Яготина і Фастова збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

«27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека», - зазначили синоптики.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 144 населених пункти, з них 28 у Київській області.