"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних
29 та 30 червня періодично очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град.
Синоптик Наталка Діденко попередила про значне похолодання на вихідних.
Про це вона написала у Facebook. За її словами, велика "циклонічна депресія" охопила схід та південь Європи.
"Циклонічна чи барична депресія - зона із кількома центрами найнижчого атмосферного тиску, в неї можуть входити кілька циклонів чи циклончиків. У цю величезну зону заходять циклони, виходять з неї, формуються маленькі, нові і можуть розвиватися більш потужні. Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у неї", - розповіла Діденко.
За її словами, у більшості областей України періодично 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град.
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
"Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить. Температура повітря. Поки - висока. У денні години +25+30, на Сході +30+37 градусів, на Заході +20+26 градусів. Вже 30 червня у західних областях України, а 1 липня у більшості областей суттєво впаде температура повітря. Похолодає до +18+23 градусів, на Заході місцями до +14+17 градусів. Останнім здасться Схід, але й там 1-2 липня спека впаде", - написала синоптик.
У Києві найближчими днями очікуються дощі.
"Столичне повітря насичене вологою, температура поки що буде високою, тому грозові дощі і завтра, і в суботу - будуть. Разом із шквалистим посиленням вітру під час грози. У неділю липень дебютуватиме похолоданням, температура повітря у Києві коливатиметься в межах +18 градусів. Ймовірність дощів 1-го липня поменшає", - додала Діденко.
Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти.
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