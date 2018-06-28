"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

29 та 30 червня періодично очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град.

Липень розпочнеться з похолодання / фото УНІАН

Синоптик Наталка Діденко попередила про значне похолодання на вихідних.

Про це вона написала у Facebook. За її словами, велика "циклонічна депресія" охопила схід та південь Європи.

"Циклонічна чи барична депресія - зона із кількома центрами найнижчого атмосферного тиску, в неї можуть входити кілька циклонів чи циклончиків. У цю величезну зону заходять циклони, виходять з неї, формуються маленькі, нові і можуть розвиватися більш потужні. Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у неї", - розповіла Діденко.

За її словами, у більшості областей України періодично 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град.

Читайте також Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)

"Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить. Температура повітря. Поки - висока. У денні години +25+30, на Сході +30+37 градусів, на Заході +20+26 градусів. Вже 30 червня у західних областях України, а 1 липня у більшості областей суттєво впаде температура повітря. Похолодає до +18+23 градусів, на Заході місцями до +14+17 градусів. Останнім здасться Схід, але й там 1-2 липня спека впаде", - написала синоптик.

У Києві найближчими днями очікуються дощі.

"Столичне повітря насичене вологою, температура поки що буде високою, тому грозові дощі і завтра, і в суботу - будуть. Разом із шквалистим посиленням вітру під час грози. У неділю липень дебютуватиме похолоданням, температура повітря у Києві коливатиметься в межах +18 градусів. Ймовірність дощів 1-го липня поменшає", - додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти.