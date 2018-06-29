У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Злива почалась у місті приблизно о 20.50 і тривала понад півгодини.
У Чернівцях ввечері 28 червня сильна злива підтопила більше 20 вулиць, без електропостачання залишається значна частина міста.
Як передає кореспондент УНІАН, потужна злива почалась у місті приблизно о 20.50 і тривала понад півгодини.
На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)
Внаслідок стихії підтопленими залишаються вулиці Гагаріна, Головна, Галицький Шлях, Комарова. Цими вулицями дощова вода протікає потоком.
За інформацією прес-служба міської ради, внаслідок зливи без електропостачання залишається район Садгора, де згоріла підстанція.
Також без електрики залишаються житлові будинки на вулицях Кошового, Халтуріна, Космодем’янської, Жасмінній та Шевченка. За адресами викликів працюють бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Вінницю затопило після сильної зливи.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+16°... +11°
-
Львів+17°... +9°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+17°... +11°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+17°... +10°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+19°... +12°