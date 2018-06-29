В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)

08:16, 29 червня 2018
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Найспекотніше буде на сході, на заході - до + 25°.

Сьогодні в Україні дощі/ фото УНІАН
Сьогодні в Україні дощі/ фото УНІАН

За даними Погода УНІАН, 29 червня в Україні місцями похолодає, місцями очікуються дощі з грозами.

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На сході температура до + 37°, мінлива хмарність. На півдні грози. Температура до + 36°.

На заході України мінлива хмарність, місцями дощі та грози. Температура до + 25°.

У північних областях хмарно. Температура до + 29°. У центрі місцями грози, температура до + 33°.

За народним прогнозом, 29 червня — день Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими.

  Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 29 червня

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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