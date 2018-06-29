В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
Найспекотніше буде на сході, на заході - до + 25°.
За даними Погода УНІАН, 29 червня в Україні місцями похолодає, місцями очікуються дощі з грозами.
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
На сході температура до + 37°, мінлива хмарність. На півдні грози. Температура до + 36°.
На заході України мінлива хмарність, місцями дощі та грози. Температура до + 25°.
У північних областях хмарно. Температура до + 29°. У центрі місцями грози, температура до + 33°.
За народним прогнозом, 29 червня — день Тихона. Закінчуються спекотні дні. Ночі стають холоднішими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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