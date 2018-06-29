У Києві сьогодні дощ, температура до +28°

08:28, 29 червня 2018
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Увечері в столиці до +24°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 червня, у Києві буде хмарно, можливий дощ, температура до +28°.

Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:49, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, синоптик попередила про значне похолодання, дощі і грози на вихідних.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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