У Києві сьогодні дощ, температура до +28°

Увечері в столиці до +24°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 червня, у Києві буде хмарно, можливий дощ, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:49, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, синоптик попередила про значне похолодання, дощі і грози на вихідних.

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