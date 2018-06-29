Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження

08:39, 29 червня 2018
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По Київській області 29 червня також грози, вдень місцями град та шквали.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

В Україні оголошено штормове попередження.

Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°

Про це повідомляє ДСНС. "29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ", - йдеться у повідомленні.

По Київській області 29 червня грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Як відомо, раніше синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних.

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