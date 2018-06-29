Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
В Івано-Франківській області було підтоплено 79 приватних житлових будинків, знеструмлено населені пункти у 7 областях.
Через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти.
Про це повідомляє ДСНС. "28-29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях, а саме: Полтавська – 58 н.п., Луганська – 51 н.п., Чернівецька – 45 н.п., Тернопільська – 20 н.п., Дніпропетровська – 17 н.п., Кіровоградська – 11 н.п., Запорізька – 2 н.п", - йдеться у повідомленні.
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В м. Рубіжне Луганської області внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру пошкоджено покрівлі 11 житлових будинків (5-п’ятиповерхових та 6-дев’ятиповерхових) та повалено понад 100 дерев.
Крім того, у 5 районах Івано-Франківської області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу було підтоплено 79 приватних житлових будинків (рівень води 5-10 см) та 9 об’єктів соціально-виробночої сфери.
Наразі вода зійшла, підтоплень житлових будинків немає.
Як відомо, на 29 червня в Україні оголошено штормове попередження.
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