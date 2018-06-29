Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

09:43, 29 червня 2018
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Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН

28 червня - 1 липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр. "28 червня - 1 липня в більшості районів Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, 28-29 червня і Кіровоградської областей переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.

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