Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Протягом 29-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету можливе формування дощових паводків.
На водоймах України очікується підйом рівня води.
Про це повідомляє ДСНС. За даними УкрГідрометцентру, протягом 29-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел до 2,0-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву; інтенсивного мiсцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки.
29 червня на р. Прут ділянці Коломия - держкордон у зв’язку з добіганням паводкової хвилі, очікується підйом рівня води на 1,3 - 1,8 над рівнем на 8 год. 28 червня, без негативних наслідків.
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
29 червня на р. Прут- м. Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 193 -246 см над нулем поста, максимальна витрата 414-564 м3/с. 28 червня на 8 год. рівень води на гідропосту Чернівці становив 63 см над нулем поста, без негативних наслідків.
29 - 30 червня очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над рiвнями 28 червня на 08 год.:
- на річках басейну Днiстра в межах Львiвської областi на 0,5 - 1,5 м, в межах Iвано-Франкiвської областi - 1,0 – 2,0 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь
в гiрських та передгiрських районах можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення госпобєктiв, будинків в окремих прирiчкових населених пунктах.
- на Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики на 1,0 – 2,0 м. При дуже сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза
утворення окремих селів, що може мати небезпечні наслідки .
29 червня - 1 липня на рiчках басейну Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями 28 червня на 08 год. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+16°... +11°
-
Львів+17°... +9°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+17°... +11°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+17°... +10°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+19°... +12°