Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Протягом 29-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету можливе формування дощових паводків.

Можливе утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки / фото УНІАН

На водоймах України очікується підйом рівня води.

Про це повідомляє ДСНС. За даними УкрГідрометцентру, протягом 29-30 червня, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків з пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках та у мiсцях звуження русел до 2,0-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву; інтенсивного мiсцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки.

29 червня на р. Прут ділянці Коломия - держкордон у зв’язку з добіганням паводкової хвилі, очікується підйом рівня води на 1,3 - 1,8 над рівнем на 8 год. 28 червня, без негативних наслідків.

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29 червня на р. Прут- м. Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 193 -246 см над нулем поста, максимальна витрата 414-564 м3/с. 28 червня на 8 год. рівень води на гідропосту Чернівці становив 63 см над нулем поста, без негативних наслідків.

29 - 30 червня очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над рiвнями 28 червня на 08 год.:

- на річках басейну Днiстра в межах Львiвської областi на 0,5 - 1,5 м, в межах Iвано-Франкiвської областi - 1,0 – 2,0 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь

в гiрських та передгiрських районах можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення госпобєктiв, будинків в окремих прирiчкових населених пунктах.

- на Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики на 1,0 – 2,0 м. При дуже сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза

утворення окремих селів, що може мати небезпечні наслідки .

29 червня - 1 липня на рiчках басейну Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями 28 червня на 08 год. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.